اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

وتبدأ التخفيضات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23-6-2026 ولغاية الساعة الحادية عشر من مساء يوم الاحد الموافق 28-6-2026.
الشراء متاح من خلال تطبيق سند او البيع المباشر او الدخول على البوابة من خلال الرابط https://eservices.dvld.gov.jo
او من خلال الـ QR code التالي:
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