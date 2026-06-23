اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- احتفاءً بالمشاركة التاريخية وللمرة الأولى لمنتخب النشامى في مونديال كأس العالم، أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات وللمرة الأولى عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة (الثنائية , الثلاثية , الرباعية , الخماسية).



وتبدأ التخفيضات اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23-6-2026 ولغاية الساعة الحادية عشر من مساء يوم الاحد الموافق 28-6-2026.



الشراء متاح من خلال تطبيق سند او البيع المباشر او الدخول على البوابة من خلال الرابط https://eservices.dvld.gov.jo



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