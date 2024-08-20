اعلان صادر عن الجامعة الأردنية بشأن الطلبة المستجدين

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الوكيل الإخباري- أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية عن إعادة فتح تقديم طلبات الالتحاق لدراسة التخصصات التالية لدرجة البكالوريوس ضمن البرنامج الموازي على الفصل الاول 2024/2025 : اضافة اعلان



علم البيانات

تكنولوجيا معلومات الأعمال

الأمن السيبراني

الذكاء الإصطناعي

وأضافت الجامعة في منشور عبر "فيسبوك" انه يمكن لأي طالب تقدم بطلب على البرنامج الموازي الدخول الى بوابة التقديم و تعديل التخصص الذي اختاره قبل انتهاء مدة التقديم المعلن عنها سابقاً