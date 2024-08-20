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اعلان صادر عن الجامعة الأردنية بشأن الطلبة المستجدين

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
الثلاثاء، 20-08-2024 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن المسجل العام في الجامعة الأردنية عن إعادة فتح تقديم طلبات الالتحاق لدراسة التخصصات التالية لدرجة البكالوريوس ضمن البرنامج الموازي على الفصل الاول 2024/2025 :اضافة اعلان

علم البيانات
تكنولوجيا معلومات الأعمال
الأمن السيبراني
الذكاء الإصطناعي
وأضافت الجامعة في منشور عبر "فيسبوك" انه يمكن لأي طالب تقدم بطلب على البرنامج الموازي الدخول الى بوابة التقديم و تعديل التخصص الذي اختاره قبل انتهاء مدة التقديم المعلن عنها سابقاً
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