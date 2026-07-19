الأحد 2026-07-19 06:23 م

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ب
أرشيفية
 
الأحد، 19-07-2026 04:48 م
الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أنها باشرت بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي تتعاقد مع جهات خارجية لتنفيذ أعمال التنظيف والأمن والحماية وغيرها من الخدمات، طالبة منها تزويدها بنسخ عن عقود وعطاءات شراء تلك الخدمات.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التدابير الجديدة التي اتخذتها للتحقق من سلامة وصحة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وضمانًا لتوفير الحماية اللازمة لجميع العاملين على أرض المملكة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية سلطة العقبة: المطار والموانئ تعمل بشكل طبيعي ولا تأثير على حركة السياحة

ب

أخبار محلية افتتاح دورة الطائرات المسيرة لطلبة مدارس الثقافة العسكرية

ا

أخبار محلية الأردن والكويت والبحرين تؤكد التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

ل

أخبار محلية بلدية إربد: بدء صيانة شاملة لشارع عمر المختار

ل

أخبار محلية الصفدي ونظيره التركي يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة

ب

أخبار محلية وزيرة التنمية تبحث التعاون المشترك مع مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية

ب

أخبار محلية اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ل

أخبار محلية أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردني



 
 






الأكثر مشاهدة

 