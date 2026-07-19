اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أنها باشرت بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي تتعاقد مع جهات خارجية لتنفيذ أعمال التنظيف والأمن والحماية وغيرها من الخدمات، طالبة منها تزويدها بنسخ عن عقود وعطاءات شراء تلك الخدمات. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التدابير الجديدة التي اتخذتها للتحقق من سلامة وصحة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وضمانًا لتوفير الحماية اللازمة لجميع العاملين على أرض المملكة.





