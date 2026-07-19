اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وأوضحت المؤسسة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التدابير الجديدة التي اتخذتها للتحقق من سلامة وصحة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وضمانًا لتوفير الحماية اللازمة لجميع العاملين على أرض المملكة.
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