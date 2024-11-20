 
الأربعاء 2024-11-20 10:05 م
 

اعلان صادر عن بلدية السلط الكبرى

بلدية السلط الكبرى
بلدية السلط الكبرى
الأربعاء، 20-11-2024 09:37 م

الوكيل الإخباري-   بدأت بلدية السلط الكبرى اليوم الأربعاء، تنفيذ أعمال توسعة طريق مدخل منطقة الميامين، وذلك بعد إعلان مسبق للمواطنين بضرورة استخدام الطرق البديلة إلى حين الانتهاء من المشروع.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إنه جرى توجيه مديرية الخدمات الهندسية للعمل على مدار الساعة لضمان إتمام المشروع في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن هذه التوسعة تهدف إلى تحسين كفاءة الطريق والحد من الحوادث المرورية التي كانت تشكل خطراً على مستخدمي هذا المدخل الحيوي.


ويأتي هذا المشروع في إطار خطة البلدية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتوقع أن يسهم في تسهيل حركة المرور وتعزيز السلامة على الطرق.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

أخبار محلية الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي يترأس اجتماعا لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية

بلدية السلط الكبرى

أخبار محلية اعلان صادر عن بلدية السلط الكبرى

بلدية بني عبيد

أخبار محلية اتفاقية بين بلدية بني عبيد ومنظمة العمل الدولية

خليل الحية

فلسطين حماس: لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب

ارشيفية

فلسطين الرئاسة الفلسطينية: استخدام واشنطن الفيتو يشجع الاحتلال

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تسيّر بعثتها الثانية لأداء مناسك العمرة

الدكتور نزار مهيدات

أخبار محلية الغذاء والدواء تدعو إلى تبني استراتيجيات تسويق صيدلاني فعّالة

وزير الداخلية يفاجئ مديرية أحوال المفرق

أخبار محلية زيارة مفاجئة لوزير الداخلية مازن الفراية



 


الأكثر مشاهدة