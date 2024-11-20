اعلان صادر عن بلدية السلط الكبرى

وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إنه جرى توجيه مديرية الخدمات الهندسية للعمل على مدار الساعة لضمان إتمام المشروع في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن هذه التوسعة تهدف إلى تحسين كفاءة الطريق والحد من الحوادث المرورية التي كانت تشكل خطراً على مستخدمي هذا المدخل الحيوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة البلدية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتوقع أن يسهم في تسهيل حركة المرور وتعزيز السلامة على الطرق.
-
أخبار متعلقة
-
الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي يترأس اجتماعا لنشر التربية الإعلامية والمعلوماتية
-
اتفاقية بين بلدية بني عبيد ومنظمة العمل الدولية
-
مديرية الأمن العام تسيّر بعثتها الثانية لأداء مناسك العمرة
-
الغذاء والدواء تدعو إلى تبني استراتيجيات تسويق صيدلاني فعّالة
-
زيارة مفاجئة لوزير الداخلية مازن الفراية
-
شفاء أول حالة مرضية لطفلة بالخلايا التائية في مستشفى الملكة رانيا
-
الحنيطي : أهمية التطوير المستمر للبنية التحتية بما يعزز جاهزية القوات المسلحة
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي المحيسن وأبو سويلم