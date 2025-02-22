اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
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