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اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

أ إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
السبت، 22-02-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-  تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك غدا الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

 
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