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اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

أ إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
الأربعاء، 26-02-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد ضمن مبادرة "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة داخل مدينة الحسن للشباب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتتضمن الخدمة تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 
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