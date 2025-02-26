اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة داخل مدينة الحسن للشباب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وتتضمن الخدمة تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة الأردنية السعودية للنقل البري تختتم أعمالها بالاتفاق على تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية
-
حملة نظافة شاملة لمداخل الطفيلة
-
"الأمن العام" يحصد 11 ميدالية ببطولة مصر الدولية للجوجيتسو
-
بلدية برقش تنظم ورشة لمناقشة التحديات الزراعية
-
جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ تكرّم 78 تربويًّا بشهادات تقدير على مستوى المديريّة
-
أمانة عمان تنظم ورشة تحضيرية لمناقشة الاستعراض الطوعي الثاني للمدينة
-
وزير الطاقة: الأردن يتطلع إلى ليكون مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر
-
الشلبي: إقرار مشروع قانون التعاون خطوة محورية لتطوير التعاونيات