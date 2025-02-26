اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

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الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد ضمن مبادرة "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة داخل مدينة الحسن للشباب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.