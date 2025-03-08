اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواءي بني كنانة والكورة بمحافظة اربد.

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.