اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.
وقال رئيس بلدية دير أبي سعيد، عادل بني عيسى، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل من الساعة 9.30 صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.
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