 
السبت 2025-03-08 06:15 م
 

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 08-03-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواءي بني كنانة والكورة بمحافظة اربد.

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وقال رئيس بلدية دير أبي سعيد، عادل بني عيسى، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة مكتبة البلدية وستستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل من الساعة 9.30 صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية "التعليم العالي" تبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في التدريس

عجلون

أخبار محلية عجلون: ناشطات وقياديات يؤكدن أهمية تعزيز دور المرأة وتمكينها

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من "صناع الخير

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من "صناع الخير"

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب: المرأة الأردنية نموذج للمسؤولية والعطاء

مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يهنئ باليوم العالمي للمرأة

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

إربد

أخبار محلية محافظ إربد: تعليمات صارمة للتعامل مع ملف الغذاء

وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن

أخبار محلية وزارة المياه: تخزين السدود ما زال دون المستويات المعتادة



 
 



 

الأكثر مشاهدة