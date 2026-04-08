اعلان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أنه ونظراً لكثرة الاستفسارات حول المكرمة الملكية السامية المتعلقة بتخصيص (100) شاغر وظيفي لأبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ، للتوظيف في الوزارات والدوائر الحكومية، والتي سيتم التعيين عليها من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، فإن العمل ما يزال جارياً على تدقيق ومراجعة الطلبات المقدمة، والتي تجاوز عددها (65,000) طلب.



وقالت المؤسسة إن العدد الكبير من الطلبات مقارنة بعدد الشواغر المحدود يتطلب أعلى درجات الدقة من خلال لجان مختصة، لضمان العدالة والشفافية في فرز الطلبات واعتماد النتائج النهائية.

وبينت أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور استكمال إجراءات التدقيق حيث سيتم نشر الأسماء من خلال كافة وسائل الإعلام ، بما يضمن إتاحتها للجميع، الأمر الذي يُغني عن الاستفسار أو المراجعة بهذا الخصوص، علماً بأن إنجاز اعمال التدقيق والفرز يتطلب مدة لا تقل عن شهرين اعتباراً من اليوم ، نظراً لعدد الطلبات الكبير جداً ، ولتحري أعلى درجات الدقة والعدالة في الإجراءات .