اعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

وتأتي هذه الخدمة بهدف تيسير حصول مرضى الأمراض المزمنة على أدويتهم الشهرية، من خلال إيصالها إلى أماكن إقامتهم، بما يخفف عنهم مشقة الحضور الشخصي إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الوقت والجهد والكُلفة عليهم، ويُسهم في تقليل الازدحام داخل المنشآت الصحية.
ويُمكن للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة تحميل تطبيق "حكيمي" MYHAKEEM على الهواتف الذكية والمتاح بنظامي ANDROID وIOS، باللغتين العربية والإنجليزية، أو من خلال زيارة المنصة الإلكترونية: MYHAKEEM.JO.
ويتيح تطبيق حكيمي للمريض الاطلاع على معلوماته الطبية المخزّنة ضمن نظام "حكيم"، بما يشمل الأدوية الحالية، الحساسيّات، المطاعيم، نتائج الفحوصات المخبرية، العلامات الحيوية، وتقارير الأشعة.
وتدعو مديرية الخدمات الطبية الملكية كافة مراجعي المستشفيات المستهدفة إلى التسجيل في تطبيق حكيمي والاستفادة من خدمة توصيل الأدوية، لما لها من أثر إيجابي في تحسين جودة الخدمة الطبية، وتسهيل استمرارية العلاج، وضمان وصول الأدوية الشهرية بكل يُسر وانتظام.
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