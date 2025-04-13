اعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الأحد، خدمة توصيل الأدوية الشهرية اختيارياً في كل من مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري في محافظة إربد، ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في محافظة الكرك، وذلك بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية – برنامج حكيمي.

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وتأتي هذه الخدمة بهدف تيسير حصول مرضى الأمراض المزمنة على أدويتهم الشهرية، من خلال إيصالها إلى أماكن إقامتهم، بما يخفف عنهم مشقة الحضور الشخصي إلى المستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الوقت والجهد والكُلفة عليهم، ويُسهم في تقليل الازدحام داخل المنشآت الصحية.

ويُمكن للراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة تحميل تطبيق "حكيمي" MYHAKEEM على الهواتف الذكية والمتاح بنظامي ANDROID وIOS، باللغتين العربية والإنجليزية، أو من خلال زيارة المنصة الإلكترونية: MYHAKEEM.JO.