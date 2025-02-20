اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

يسرُّنا أن نعلن عن توفُّر (60) تأشيرة حج ( على نفقة الموظف الخاصة)، لموسم الحج هذا العام.
✅ للتسجيل في #قرعة_الحج، يرجى تعبئة البيانات المطلوبة عبر منصة الموظفين
🌐 https://emp.moe.gov.jo
⏰ في موعدٍ أقصاه الثلاثاء ( 25/ 2/ 2025 ) الساعة ( 6:00 ) مساءً.
⛔️ يُشترط لقبول الطلب أن لا يكون المتقدم قد أدَّى فريضة الحج من قبل.
ملاحظات:
🔹للإناث دون الـ (45) عامًا، لا يشترط وجود مُحرَم ( عصبة نساء ).
🔹حصة كل مديرية من عدد التأشيرات، بحسب عدد المعلمين التابعين لها للعام 2025.
🔹يلتزم أعضاء بعثة الحج بالسفر من خلال الشركة المتعاقدة مع الوزارة فقط، وجميع الترتيبات المتعلقة بالحج تكون من خلالها.
⚠️ للفائزين بالقرعة،..
🔹في حال لم يتم تأكيد الرغبة بالحج خلال 24 ساعة من إعلان أسماء الفائزين، يتم استبدال اسم الفائز بالاسم التالي من قائمة الاحتياط.
🔹يشترط تحميل صورة لجواز السفر ساري المفعول (عبر منصة الموظفين) بعد الفوز بالقرعة.
🔵 سيتم الإعلان، بعد انتهاء فترة التسجيل، عن موعد البث المباشر لإجراء القرعة عبر فيسبوك ( @edugovjo )،.. تابعونا.
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