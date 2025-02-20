اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الخميس الاعلان التالي :

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الزملاء والزميلات الكرام،منتسبو وزارة التَّربية والتَّعليم،..

يسرُّنا أن نعلن عن توفُّر (60) تأشيرة حج ( على نفقة الموظف الخاصة)، لموسم الحج هذا العام.



✅ للتسجيل في #قرعة_الحج، يرجى تعبئة البيانات المطلوبة عبر منصة الموظفين

🌐 https://emp.moe.gov.jo



⏰ في موعدٍ أقصاه الثلاثاء ( 25/ 2/ 2025 ) الساعة ( 6:00 ) مساءً.



⛔️ يُشترط لقبول الطلب أن لا يكون المتقدم قد أدَّى فريضة الحج من قبل.



ملاحظات:

🔹للإناث دون الـ (45) عامًا، لا يشترط وجود مُحرَم ( عصبة نساء ).

🔹حصة كل مديرية من عدد التأشيرات، بحسب عدد المعلمين التابعين لها للعام 2025.

🔹يلتزم أعضاء بعثة الحج بالسفر من خلال الشركة المتعاقدة مع الوزارة فقط، وجميع الترتيبات المتعلقة بالحج تكون من خلالها.



⚠️ للفائزين بالقرعة،..

🔹في حال لم يتم تأكيد الرغبة بالحج خلال 24 ساعة من إعلان أسماء الفائزين، يتم استبدال اسم الفائز بالاسم التالي من قائمة الاحتياط.

🔹يشترط تحميل صورة لجواز السفر ساري المفعول (عبر منصة الموظفين) بعد الفوز بالقرعة.