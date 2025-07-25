الجمعة 2025-07-25 04:05 م
 

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية
التربية
 
الجمعة، 25-07-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم أن على طلبة "أبناء المعلمين" من حملة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية لعام 2025، الذين لم يقوموا بتثبيت بياناتهم حتى الآن، التكرم بتثبيت بياناتهم عبر الرابط التالي: https://apps.moe.gov.jo/app/studentoutweb.

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وذلك لغايات التنافس لاحقًا على بعثات أبناء المعلمين للعام الدراسي 2025/2026.

 

وبينت انه يجب على الطالب تعبئة الطلب الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد عند الإعلان عنه لاحقًا.

 
 
gnews

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