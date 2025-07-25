اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم أن على طلبة "أبناء المعلمين" من حملة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية لعام 2025، الذين لم يقوموا بتثبيت بياناتهم حتى الآن، التكرم بتثبيت بياناتهم عبر الرابط التالي: https://apps.moe.gov.jo/app/studentoutweb.

اضافة اعلان



وذلك لغايات التنافس لاحقًا على بعثات أبناء المعلمين للعام الدراسي 2025/2026.