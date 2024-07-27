اعلان صادر من إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الاحد

الوكيل الاخباري - تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".



ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.