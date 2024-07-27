 
السبت 2024-07-27 09:49 ص
 
 

اعلان صادر من إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الاحد

خدمة الترخيص المتنقل
خدمة الترخيص المتنقل
السبت، 27-07-2024 09:01 ص

 

 الوكيل الاخباري - تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية اليرموك يوم غد الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.


وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

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