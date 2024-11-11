اعلان من السفارة الأمريكية للطلبة الأردنيين - رابط

ودعت السفارة الطلبة المهتمين إلى التقديم الآن على برنامج SUSI 2025 حول تغير المناخ والبيئة في موعد أقصاه 23-11-2024.
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا تعلن عن منح جامعية للطلبة في الأردن
-
بمشاركة الملك..انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض الاثنين
-
التعليم العالي: نكفل إعادة الطلبة الـ92 المفصولين إذا طرأ أي تعديل على أوضاع شهاداتهم
-
إطلاق مبادرة كسوة الشتاء في مديرية تربية بني كنانة
-
السفير الطراونة يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين
-
وفاة شاب بعيار ناري في الكرك
-
بلدية الكرك تناقش التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة
-
بلدية الظليل تضع خطة لاستقبال فصل الشتاء