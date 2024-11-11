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اعلان من السفارة الأمريكية للطلبة الأردنيين - رابط

السفارة الأمريكية في الأردن
السفارة الأمريكية في الأردن
الإثنين، 11-11-2024 07:36 ص

الوكيل الإخباري-  دعت السفارة الأميركية في عمان، اليوم الإثنين، الطلبة الأردنيين القياديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا للاستفادة من منح برامج التبادل الطلابي لطلاب الجامعات في الفصل الصيفي لاستكشاف العلوم وراء تغير المناخ وتعزيز مهاراتهم القيادية.

ودعت السفارة الطلبة المهتمين إلى التقديم الآن على برنامج SUSI 2025 حول تغير المناخ والبيئة في موعد أقصاه 23-11-2024.

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