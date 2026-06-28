اعلان من هيئة الخدمة حول اختبارات دبلوم تأهيل المعلمين

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الأحد، عن تنفيذ عدد من اختبارات تقييم الكفايات للمرشحين الذين انطبقت عليهم شروط الإعلان الصادر عن وزارة التربية والتعليم للابتعاث إلى برنامج دبلوم تأهيل المعلمين قبل الخدمة المنتهي بالتعيين، وذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات الرسمية في محافظات الجنوب.

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وأكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير خدمات مركز تقييم الكفايات وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يسهم في تسهيل تقديم الاختبارات للمرشحين في مختلف مناطق المملكة، والتخفيف من أعباء التنقل والسفر والكلف المترتبة عليهم، وتعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



وأشاد النهار بالشراكة مع الجامعات الرسمية، التي وفرت البنية التحتية والإمكانات التقنية، وأسهمت في توفير بيئة اختبارية محوسبة تتوافق مع المعايير المعتمدة لدى الهيئة والتي تضمن سلامة ونزاهة الاجراءات، معرباً عن شكره لجامعة مؤتة، والجامعة الأردنية/فرع العقبة، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة الحسين بن طلال على تعاونها ودعمها لإنجاح تنفيذ الاختبارات.



وأضاف أن توزيع مواقع الاختبارات جاء وفق أماكن إقامة المرشحين، بما يضمن سهولة وصولهم إلى مراكز الامتحان ويحد من الحاجة إلى التنقل بين المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الهيئة على تحسين تجربة المستفيدين من خدمات مركز تقييم الكفايات وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.



وبيّن النهار أن الاختبارات ستُعقد بإشراف فرق فنية وإدارية متخصصة من الهيئة، وبالتنسيق مع الجامعات المستضيفة ووزارة التربية والتعليم، لضمان سير جميع الإجراءات وفق أسس مهنية وموضوعية تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين ودقة نتائج التقييم.