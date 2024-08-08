اعلان نتائج التوجيهي - للحصول على النتائج "اضغط هنا"

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" .



للحصول على النتيجة عبر الرابط الإلكتروني : (www.wtajihi.jo) .