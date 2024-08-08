اعلان نتائج التوجيهي - للحصول على النتائج "اضغط هنا"

و تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة
-
اعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي الأردني
-
الملك يتلقى اتصالا من الرئيس القبرصي لبحث التطورات الراهنة
-
محافظ المفرق يدعو للالتزام بالقانون خلال إعلان نتائج التوجيهي
-
تفعيل رابط نتائج التوجيهي
-
الأمن يحذر من القيادة المتهورة تزامناً مع نتائج التوجيهي ويكشف عقوبة مرتكبيها
-
توقيف موظفة بالأراضي والمساحة قبضت ألف دينار من مراجع دون وجه حق
-
التنمية الاجتماعية: 9377 معاملة تأمين صحي للأسر الفقيرة أنجزت خلال تموز