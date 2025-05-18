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اعلان هام بشأن اشتراكات الضمان الاجتماعي

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأحد، 18-05-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي 2025 أصبح (3668) ديناراً، في حين كان العام الماضي (3612) ديناراً.اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2025 أصبح (612) ديناراً، في حين كان العام الماضي (603) دنانير، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل كلاهما مرتبطٌ بنسبة التضخُّم، حيث تُؤخذ هذه النسبة المسجَّلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت (1.56%) في عام 2024.

وبيّنت المؤسسة أن متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين المشمولين بالضمان لعام 2024 بلغ (638) ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمَّن عليهم الأردنيين (627) ديناراً خلال العام 2023.

وأوضحت المؤسسة أنه يُستثنى من الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المؤمَّن عليه المشمول بالضمان قبل تاريخ 1/5/2010، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار، أما المؤمَّن عليه الذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 1/5/2010 وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس، حيث يكون حدُّه الأعلى ذلك الأجر ولا تُؤخذ بأي زيادة تطرأ عليه.
 
gnews

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