اعلان هام من الثقافة العسكرية لطلبة المكرمة الملكية
الخميس، 31-10-2024
12:33 م
https://www.alwakeelnews.com/story/708369
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الوكيل الإخباري-
دعت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية الطلبة الذين تم قبولهم للدراسة في الجامعات والكليات الحكومية للعام 2025/2024 على نفقة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين إلى إجراء الكفالة العدلية اعتبارا من الأحد المقبل 2024/11/3.
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وبيّنت المديرية أنه يمكن إجراء الكفالة العدلية من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أنقر هنا
وأوضحت أنه يجب تسليم الكفالات العدلية لركن البعثات في الجامعات بأسرع وقت.