 
الخميس 2024-10-31 01:27 م
 

اعلان هام من الثقافة العسكرية لطلبة المكرمة الملكية

شعار القوات المسلحة الأردنية
شعار القوات المسلحة الأردنية
الخميس، 31-10-2024 12:33 م

الوكيل الإخباري- دعت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية الطلبة الذين تم قبولهم للدراسة في الجامعات والكليات الحكومية للعام 2025/2024 على نفقة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين إلى إجراء الكفالة العدلية اعتبارا من الأحد المقبل 2024/11/3.

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وبيّنت المديرية أنه يمكن إجراء الكفالة العدلية من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أنقر هنا

 

وأوضحت أنه يجب تسليم الكفالات العدلية لركن البعثات في الجامعات بأسرع وقت.

 

وتاليا تفاصيل إجراءات عمل الكفالات:

 


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