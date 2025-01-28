 
الثلاثاء 2025-01-28 02:37 م
 

اغلاقات وتحويلات في عمان اعتباراً من اليوم - اسماء المناطق

رجل إدارة السير
ادارة السير
الثلاثاء، 28-01-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري-   نوهت إدارة السير، الى أن استكمال اعمال مشروع صيانة واعادة تأهيل الجسور ،بدأت اليوم الثلاثاء، ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى) والمتضمن جسر الفردوس مرج الحمام، جسر الدوار الثامن، جسر مادبا، جسر القسطل، جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي، حيث سيتم إستبدال فواصل التمدد القائمة و المتضررة أعلى جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي بفواصل تمدد جديدة.اضافة اعلان


وأشارت الى أن اعمال الصيانة ستستمر منذ اليوم وحتى تاريخ ١٩ شباط القادم على مرحلتين، الأمر الذي يتطلب إغلاق جزئي أعلى الجسر بإتجاه المطار أمام حركة السير القادم من عمان بحيث يكون العمل بداية بالمسرب الأيسر أعلى الجسر و من ثم الأيمن بالتناوب و بشكل يضمن إنسيابية حركة السير، وإغلاق كامل لحركة السير أعلى الجسر القادم من المطار بإتجاه العقبة كونه مسرب واحد غير قابل للفصل وتحويل حركة السير بإتجاه عمان ومن ثم الإلتفاف من النفق قبل مسجد الفايز و العودة بإتجاه العقبة بالتزامن مع أعمال المسرب الأيسر بإتجاه المطار.
 
gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة الزوج الذي اضرمت زوجته النار بالمنزل في عمان

54211

فن ومشاهير فادي الهاشم يعلق على شائعات انفصاله عن نانسي عجرم بمنشور غامض-فيديو

أرشيفية

أخبار محلية تلفريك عجلون يعلن عن خصومات لمدة خمس أيام

رجل إدارة السير

أخبار محلية اغلاقات وتحويلات في عمان اعتباراً من اليوم - اسماء المناطق

ا

أسواق ومال 108 مليار دولار تتبخر في الأسواق العالمية

الشيخ رائد صلاح

فلسطين الاحتلال يعتقل الشيخ رائد صلاح بعد مداهمة منزله في أم الفحم

ا

منوعات أفضل طرق لتخزين الخضروات لشهر رمضان للحفاظ على جودتها

الدكتور خالد البكار

أخبار محلية وزير العمل الى الرياض



 




الأكثر مشاهدة