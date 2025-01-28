اغلاقات وتحويلات في عمان اعتباراً من اليوم - اسماء المناطق

وأشارت الى أن اعمال الصيانة ستستمر منذ اليوم وحتى تاريخ ١٩ شباط القادم على مرحلتين، الأمر الذي يتطلب إغلاق جزئي أعلى الجسر بإتجاه المطار أمام حركة السير القادم من عمان بحيث يكون العمل بداية بالمسرب الأيسر أعلى الجسر و من ثم الأيمن بالتناوب و بشكل يضمن إنسيابية حركة السير، وإغلاق كامل لحركة السير أعلى الجسر القادم من المطار بإتجاه العقبة كونه مسرب واحد غير قابل للفصل وتحويل حركة السير بإتجاه عمان ومن ثم الإلتفاف من النفق قبل مسجد الفايز و العودة بإتجاه العقبة بالتزامن مع أعمال المسرب الأيسر بإتجاه المطار.
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