اغلاقات وتحويلات في عمان اعتباراً من اليوم - اسماء المناطق

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الوكيل الإخباري- نوهت إدارة السير، الى أن استكمال اعمال مشروع صيانة واعادة تأهيل الجسور ،بدأت اليوم الثلاثاء، ضمن محافظة العاصمة (الحزمة الأولى) والمتضمن جسر الفردوس مرج الحمام، جسر الدوار الثامن، جسر مادبا، جسر القسطل، جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي، حيث سيتم إستبدال فواصل التمدد القائمة و المتضررة أعلى جسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي بفواصل تمدد جديدة. اضافة اعلان





وأشارت الى أن اعمال الصيانة ستستمر منذ اليوم وحتى تاريخ ١٩ شباط القادم على مرحلتين، الأمر الذي يتطلب إغلاق جزئي أعلى الجسر بإتجاه المطار أمام حركة السير القادم من عمان بحيث يكون العمل بداية بالمسرب الأيسر أعلى الجسر و من ثم الأيمن بالتناوب و بشكل يضمن إنسيابية حركة السير، وإغلاق كامل لحركة السير أعلى الجسر القادم من المطار بإتجاه العقبة كونه مسرب واحد غير قابل للفصل وتحويل حركة السير بإتجاه عمان ومن ثم الإلتفاف من النفق قبل مسجد الفايز و العودة بإتجاه العقبة بالتزامن مع أعمال المسرب الأيسر بإتجاه المطار.