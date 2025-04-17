افتتاح الحديقة الزراعية المستدامة الثانية في إربد

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس نبيل الكوفحي، الحديقة الزراعية المستدامة الثانية في حديقة المنصور، والتي تعد أحد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز مفهوم الزراعة الحضرية المستدامة.

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