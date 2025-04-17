الخميس 2025-04-17 10:07 م
 

افتتاح الحديقة الزراعية المستدامة الثانية في إربد

مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية
إربد
 
الخميس، 17-04-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس نبيل الكوفحي، الحديقة الزراعية المستدامة الثانية في حديقة المنصور، والتي تعد أحد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز مفهوم الزراعة الحضرية المستدامة.

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ونفذ المشروع، مديرية التنمية والبرامج الدولية، بالتعاون مع مديرية الحدائق والزراعة ومديرية المسؤولية المجتمعية في بلدية إربد الكبرى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأرض وضمن سلسلة الفعاليات المناخية التي تنفذها البلدية.

 
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