افتتاح الحديقة الزراعية المستدامة الثانية في إربد

ونفذ المشروع، مديرية التنمية والبرامج الدولية، بالتعاون مع مديرية الحدائق والزراعة ومديرية المسؤولية المجتمعية في بلدية إربد الكبرى، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأرض وضمن سلسلة الفعاليات المناخية التي تنفذها البلدية.
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