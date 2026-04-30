الخميس 2026-04-30 06:41 م

افتتاح المؤتمر الدولي الـ27 لجمعية أطباء الأورام

الخميس، 30-04-2026 06:08 م

الوكيل الإخباري-   افتتح وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور، فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين لجمعية أطباء الأورام بنقابة الأطباء، والذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام في فندق حياة عمّان.

وقال الدكتور البدور، إن انعقاد المؤتمر يجسد التزام الأردن الراسخ بمواجهة مرض السرطان ضمن رؤية وطنية شاملة، ترتكز على الوقاية والكشف المبكر وتوفير العلاج المتقدم، بالشراكة مع مختلف القطاعات الطبية والصحية والأكاديمية.


وأكد، أن وزارة الصحة تضع مكافحة السرطان في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، في ظل التحديات الصحية المتزايدة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن تعزيز برامج التوعية والحد من عوامل الخطورة، وفي مقدمتها التدخين والسمنة، يشكلان محوراً أساسياً في الجهود الوطنية للحد من انتشار المرض.

 
 


