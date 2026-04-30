افتتاح المؤتمر الدولي الـ27 لجمعية أطباء الأورام

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور، فعاليات المؤتمر الدولي السابع والعشرين لجمعية أطباء الأورام بنقابة الأطباء، والذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام في فندق حياة عمّان.

وقال الدكتور البدور، إن انعقاد المؤتمر يجسد التزام الأردن الراسخ بمواجهة مرض السرطان ضمن رؤية وطنية شاملة، ترتكز على الوقاية والكشف المبكر وتوفير العلاج المتقدم، بالشراكة مع مختلف القطاعات الطبية والصحية والأكاديمية.