 
الثلاثاء 2025-03-11 05:56 م
 

افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في الرصيفة

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الثلاثاء، 11-03-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الأول، الذي نظمته مديرية أوقاف الرصيفة في مسجد آمنة بنت وهب، بعنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام"، برعاية متصرف لواء الرصيفة الدكتور عمر الحديد.

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واستهل مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، الجلسة بالحديث حول أهمية هذه المجالس العلمية في نشر العلم الديني بشكل سلس ومبسط، وإبراز قيم التسامح والاعتدال والوسطية التي يتميز بها الدين الإسلامي ومجتمعنا الأردني تحت قيادته الهاشمية الحكيمة.


وعرض لموضوع الجلسة وهو أحاديث النية التي تعتبر من أهم الأحاديث النبوية الشريفة لما فيها من ارتباط في جوهر الدين وفي اصل كل أعمال المسلم.

 
 
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