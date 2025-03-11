افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في الرصيفة

واستهل مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، الجلسة بالحديث حول أهمية هذه المجالس العلمية في نشر العلم الديني بشكل سلس ومبسط، وإبراز قيم التسامح والاعتدال والوسطية التي يتميز بها الدين الإسلامي ومجتمعنا الأردني تحت قيادته الهاشمية الحكيمة.
وعرض لموضوع الجلسة وهو أحاديث النية التي تعتبر من أهم الأحاديث النبوية الشريفة لما فيها من ارتباط في جوهر الدين وفي اصل كل أعمال المسلم.
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