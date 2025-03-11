افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في الرصيفة

الوكيل الإخباري- افتتحت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي الأول، الذي نظمته مديرية أوقاف الرصيفة في مسجد آمنة بنت وهب، بعنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام"، برعاية متصرف لواء الرصيفة الدكتور عمر الحديد.

اضافة اعلان



واستهل مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، الجلسة بالحديث حول أهمية هذه المجالس العلمية في نشر العلم الديني بشكل سلس ومبسط، وإبراز قيم التسامح والاعتدال والوسطية التي يتميز بها الدين الإسلامي ومجتمعنا الأردني تحت قيادته الهاشمية الحكيمة.