افتتاح بازار النشميات في الزرقاء

وقال مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، إن البازار الذي يستمر يومين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، يعد منصة تسويقية لمنتجات سيدات المحافظة، ما يساهم في تمكينهن اقتصاديًا وتوسيع نطاق أعمالهن، وتسويق منتجاتهن مباشرة للجمهور، والتفاعل مع العملاء وتقديم شرح مفصل حول المنتجات المعروضة، بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات، وتعزيز تبادل الخبرات.
ودعا الزعبي أبناء المجتمع المحلي إلى زيارة البازار وتشجيع سيدات الزرقاء من خلال دعم منتجاتهن والاستفادة من هذه التجربة المميزة.
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