 
السبت 2024-10-26 10:55 م
 

افتتاح بازار النشميات في الزرقاء

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
السبت، 26-10-2024 09:54 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية ثقافة الزرقاء بالتعاون مع بلدية الزرقاء الكبرى، ومديريات التنمية والجمعيات الخيرية والتعاونية والثقافية في المحافظة، اليوم السبت، "بازار النشميات" في سوق بلدية الزرقاء.
وقال مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، إن البازار الذي يستمر يومين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، يعد منصة تسويقية لمنتجات سيدات المحافظة، ما يساهم في تمكينهن اقتصاديًا وتوسيع نطاق أعمالهن، وتسويق منتجاتهن مباشرة للجمهور، والتفاعل مع العملاء وتقديم شرح مفصل حول المنتجات المعروضة، بما يشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات، وتعزيز تبادل الخبرات.

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ودعا الزعبي أبناء المجتمع المحلي إلى زيارة البازار وتشجيع سيدات الزرقاء من خلال دعم منتجاتهن والاستفادة من هذه التجربة المميزة.

 
gnews

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