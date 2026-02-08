افتتاح تجريبي للمركز 12 للخدمات الحكومية في الرصيفة

ويقدّم المركز في مرحلته الأولى 149 خدمة حكومية بالتعاون مع 26 مؤسسة حكومية، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد ويختصر تعدد المراجعات بين الجهات المختلفة، من خلال إنجاز معاملاتهم في موقع واحد وبيئة خدمية حديثة ومنظمة.
ويأتي افتتاح مركز الرصيفة ضمن خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير تجربة متلقي الخدمة عبر مراكز تعتمد على تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى رضا المواطنين، وتقديم خدمات متكاملة تجمع بين القنوات الحضورية والرقمية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحسين كفاءة القطاع العام وتوسيع نطاق الشمول الخدمي في مختلف المحافظات.
