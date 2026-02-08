افتتاح تجريبي للمركز 12 للخدمات الحكومية في الرصيفة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن الافتتاح التجريبي للمركز 12 من مراكز الخدمات الحكومية في الرصيفة، في خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الموحّدة وتسهيل وصول المواطنين إليها بجودة وكفاءة أعلى.

ويقدّم المركز في مرحلته الأولى 149 خدمة حكومية بالتعاون مع 26 مؤسسة حكومية، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد ويختصر تعدد المراجعات بين الجهات المختلفة، من خلال إنجاز معاملاتهم في موقع واحد وبيئة خدمية حديثة ومنظمة.