افتتاح جناح السفارات في مهرجان جرش

الوكيل الإخباري - افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء اليوم الخميس في المدينة الأثرية بجرش، جناح السفارات الذي يقام للعام الثاني على التوالي، بمشاركة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والجمهورية التونسية، فضلا عن الجناح الأردني.



وجالت النجار، برفقة المدير التنفيذي للمهرجان، ايمن سماوي، على الأجنحة المشاركة واطلعت على صناعتها الفلكلورية، كما استمعت من الحرفيين لطرق صنع الحرف اليدوية، وكيفية تشكيلها بطرق إبداعية.



وتسعى الدول المشاركة في الجناح إلى ابراز ثقافاتها من خلال معارض الأزياء التقليدية لتلك البلدان، ومعارض الرسم والحرف التقليدية اليدوية وابراز موروثها الثقافي والانساني، وبسط معروضاتها امام رواد المهرجان.



ويوجه المعرض الأنظار والاهتمام إلى برامج وفعاليات المهرجان، من قبل وسائل اعلام الدول المشاركة في معرض جناح السفارات على هذا المهرجان ونقل احداثه عبر وسائل الاعلام العربية والعالمية، بما يضفيه ذلك من ترويج سياحي كبير عن الأردن ومواقعه الأثرية السياحية وارثه الثقافي.