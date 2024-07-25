افتتاح جناح السفارات في مهرجان جرش

وجالت النجار، برفقة المدير التنفيذي للمهرجان، ايمن سماوي، على الأجنحة المشاركة واطلعت على صناعتها الفلكلورية، كما استمعت من الحرفيين لطرق صنع الحرف اليدوية، وكيفية تشكيلها بطرق إبداعية.
وتسعى الدول المشاركة في الجناح إلى ابراز ثقافاتها من خلال معارض الأزياء التقليدية لتلك البلدان، ومعارض الرسم والحرف التقليدية اليدوية وابراز موروثها الثقافي والانساني، وبسط معروضاتها امام رواد المهرجان.
ويوجه المعرض الأنظار والاهتمام إلى برامج وفعاليات المهرجان، من قبل وسائل اعلام الدول المشاركة في معرض جناح السفارات على هذا المهرجان ونقل احداثه عبر وسائل الاعلام العربية والعالمية، بما يضفيه ذلك من ترويج سياحي كبير عن الأردن ومواقعه الأثرية السياحية وارثه الثقافي.
وتعتبر زيارة الجناح، وابتياع محتويات منه، بمثابة رحلة ثقافية مدهشة واستكشاف ثقافات مختلفة من جميع انحاء العالم والانغماس في فنونهم التقليدية، والاستمتاع بتجارب فريدة من نوعها، مع توفر خيار الشراء لبعض المنتجات التي تعبر عن التراث الثقافي للدول المشاركة في الجناح.