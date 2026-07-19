افتتاح دورة الطائرات المسيرة لطلبة مدارس الثقافة العسكرية

الوكيل الإخباري- انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، افتتحت اليوم الأحد، دورة الطائرات المسيرة رقم (1) لطلبة مدرستي الشهيد الملك عبدالله بن الحسين الأساسية في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، واللطرون الأساسية في محافظة معان، التابعتين لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان للإدارة والقوى البشرية.



وأكد مساعد رئيس هيئة الأركان، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تولي اهتماما كبيرا بدعم البرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة لطلبة المدارس، بما يسهم في تنمية قدراتهم العلمية والعملية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لديهم، وإعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

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