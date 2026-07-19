افتتاح دورة الطائرات المسيرة لطلبة مدارس الثقافة العسكرية

وأكد مساعد رئيس هيئة الأركان، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تولي اهتماما كبيرا بدعم البرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة لطلبة المدارس، بما يسهم في تنمية قدراتهم العلمية والعملية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لديهم، وإعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
وتهدف الدورة التي يشارك فيها طلبة صفي التاسع والعاشر من جميع الأقاليم، وتستمر أسبوعين، إلى تعريفهم بتقنيات الطائرات المسيرة، وإكسابهم المهارات الأساسية في تشغيلها واستخداماتها المختلفة، من خلال برنامج تدريبي يجمع بين الجانبين النظري والعملي، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتنمية اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا، وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل وخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.
يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية ستواصل تنفيذ دورات متخصصة في مجال الطائرات المسيرة والتقنيات الحديثة لطلبة مدارسها خلال المرحلة المقبلة، وفق خطة تدريبية مرحلية وبرنامج زمني محدد، بما يتيح لأكبر عدد من الطلبة فرصة الاستفادة من هذه البرامج.
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