الثلاثاء 2026-05-12 12:53 م

افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية

الثلاثاء، 12-05-2026 12:15 م
الوكيل الإخباري-   افتتح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، دورة تدريبية متخصصة لإجراء مسح الجمعيات التعاونية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية، في مركز التدريب الاحصائي الاردني.اضافة اعلان


وخلال كلمته الافتتاحية، أكد د.فريحات على أهمية هذه الدراسة التي تُجرى لأول مرة في المنطقة، مشيراً إلى أنها ستوفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة حول واقع الجمعيات التعاونية والمجموعات التعاونية، بما يسهم في دعم متخذي القرار ووضع السياسات التنموية المناسبة لهذا القطاع الحيوي .

وأوضح أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، بهدف تطوير القطاع الزراعي والاقتصادي، وتمكين الجمعيات من أداء دورها في خدمة المجتمعات المحلية.

كما أكد د.فريحات على أن نتائج المسح ستشكل مرجعاً أساسياً للباحثين وصانعي السياسات، وستساهم في رسم خطط مستقبلية أكثر فاعلية.
 
 


