افتتاح عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في "طب اليرموك"

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في كلية الطب، بالتعاون مع البرنامج الوطني لسرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان، بحضور مديرة البرنامج الوطني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني.

اضافة اعلان



وقال مسّاد خلال الافتتاح إن الجامعة حريصة على رفع كفاءة طلبتها في الجانبين الأكاديمي والعملي من خلال تطوير مهاراتهم في الممارسات العملية، لتمكينهم من خدمة مجتمعهم وتنميته باستخدام علمهم ومعارفهم في المجال الطبي بجميع أشكاله.