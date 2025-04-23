الأربعاء 2025-04-23 08:45 م
 

افتتاح عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في "طب اليرموك"

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الأربعاء، 23-04-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في كلية الطب، بالتعاون مع البرنامج الوطني لسرطان الثدي في مركز الحسين للسرطان، بحضور مديرة البرنامج الوطني لسرطان الثدي الدكتورة ريم العجلوني.

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وقال مسّاد خلال الافتتاح إن الجامعة حريصة على رفع كفاءة طلبتها في الجانبين الأكاديمي والعملي من خلال تطوير مهاراتهم في الممارسات العملية، لتمكينهم من خدمة مجتمعهم وتنميته باستخدام علمهم ومعارفهم في المجال الطبي بجميع أشكاله.


وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز البحث العلمي، من خلال تقديم الدعم اللازم للباحثين والطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية مشجعة تسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.

 
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أخبار محلية افتتاح عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في "طب اليرموك"



 
 





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