افتتاح عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في "طب اليرموك"

وقال مسّاد خلال الافتتاح إن الجامعة حريصة على رفع كفاءة طلبتها في الجانبين الأكاديمي والعملي من خلال تطوير مهاراتهم في الممارسات العملية، لتمكينهم من خدمة مجتمعهم وتنميته باستخدام علمهم ومعارفهم في المجال الطبي بجميع أشكاله.
وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز البحث العلمي، من خلال تقديم الدعم اللازم للباحثين والطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية مشجعة تسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يترأس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
-
أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين
-
الأمير الحسن يزور غرفة تجارة إربد
-
"تربية الكورة" تحرز ذهبية الشطرنج في دورة "الاستقلال"
-
البيان الختامي لأعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية العربية بشأن مواجهة الإجراءات غير القانونية بالقدس
-
إجراء 3 عمليات لزراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية
-
وزير التربية : التعليم المهني في الأردن حقق سمعة جيدة وزاد الإقبال على تخصصاته