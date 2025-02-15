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افتتاح فرع للبريد الأردني في بلدية إربد الكبرى

بلدية اربد الكبرى
بلدية اربد الكبرى
السبت، 15-02-2025 09:59 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، ومدير بريد إقليم الشمال المهندس عمر طبيشات، اليوم السبت، فرع البريد الأردني في مبنى البلدية الرئيسي بشارع الهاشمي.

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وقال الكوفحي إنَّ وجود مقر للبريد داخل مبنى البلدية ينسجم مع رؤية البلدية ورسالتها في أهمية الشراكة الفاعلة مع جميع مؤسسات الدولة، بما يخدم المواطنين ويسهِّل عليهم إتمام معاملاتهم.


وأضاف أن استضافة مكتب البريد جاءت نتاج اتفاقية وقَّعتها البلدية مع شركة البريد الأردني، سعياً منها إلى تقديم أفضل الخدمات لمراجعيها، لا سيما فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني.


وبيَّن طبيشات، من جانبه، أن إنشاء المكتب جاء استجابةً لتعميم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن توفير نوافذ بريدية في جميع الدوائر الحكومية، موضحاً أن بلدية إربد الكبرى كانت سبَّاقة في هذا المجال.


وثمَّن جهود البلدية على استجابتها السريعة وتهيئتها الموقع المناسب لمكتب البريد، مبيناً أنه يقدِّم جميع الخدمات البريدية الشاملة المتوفرة في مكاتب البريد، مع وجود خدمات مخصصة لمراجعي البلدية، كدفع مستحقات ضريبة الأبنية والمسقفات ورخص المهن، وتفعيل الهوية الرقمية.

 
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