افتتاح فعاليات مُلتقى التوجيه المهني والتقني في مادبا

وقال أبو الخيل إنَّ برنامج التعليم المهني والتقني يأتي لمجاراة التسارع في التطور التقني وينقلنا من التعليم التقليدي إلى التعليم التقني الذي يواكب العصر.
وأضاف أنه نظرا للإقبال المتزايد على البرنامج ولاستمرار هذا النجاح عُقد الملتقى المهني الثاني في مادبا لتوعية المجتمع المحلي والطلبة واطلاعهم على المستجدات والتخصصات المنوي إضافتها.
وعُرض في الملتقى مسرحية تعريفية ببرنامج بيتك من قبل الطالبات، وتخصصات بيتك الجامعية، ومناظرة عن التحديات التي واجهت الكادر التعليمي والإداري في العام الأول لانطلاق البرنامج.
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