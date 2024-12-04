افتتاح فعاليات مُلتقى التوجيه المهني والتقني في مادبا

الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، يوسف أبو الخيل، اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى التوجيه المهني والتقني" BTEC"، في مدرسة الخنساء الثانوية الشاملة للبنات، تحت شعار " BTEC بين الحاضر والمأمول".

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وقال أبو الخيل إنَّ برنامج التعليم المهني والتقني يأتي لمجاراة التسارع في التطور التقني وينقلنا من التعليم التقليدي إلى التعليم التقني الذي يواكب العصر.



وأضاف أنه نظرا للإقبال المتزايد على البرنامج ولاستمرار هذا النجاح عُقد الملتقى المهني الثاني في مادبا لتوعية المجتمع المحلي والطلبة واطلاعهم على المستجدات والتخصصات المنوي إضافتها.