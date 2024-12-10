افتتاح قسم العيادات الجلدية في مستشفى الكرك الحكومي

وقال الشريف بحضور نواب المحافظة الدكتور إبراهيم الطراونة، والدكتور إبراهيم القرالة، وأحمد القطاونة، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، ومدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، إن المستشفى شهد نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، وتعددا نوعيا في الاختصاصات الطبية، إضافة إلى فتح آفاق التعاون مع مختلف الجهات الطبية لإيصال خدمات أفضل للمواطنين من خلال تحقيق التكاملية في البنى التحتية والموارد البشرية.
وأشاد بالجهود التي بذلها الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، ممثلة بمدير المستشفى الدكتور معتز القرالة، التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة وبالسمعة الطبية للمستشفى على وجه العموم.
من جهته، قال الدكتور القرالة، إن افتتاح العيادات الجلدية جاء بدعم من نقابة الأطباء، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات في المستشفى، مطالبا بدعم قسم الجلدية والمستشفى ببعض الأجهزة الطبية لتسهم في تطوير المنظومة الطبية بشكل عام من خلال رفع جاهزية المستشفى لاستقبال مختلف الحالات المرضية.
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