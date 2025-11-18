افتتاح متحف الأطفال المتنقل في لواء الكورة

ويقدّم المتحف المتنقل أنشطته مجانا للعائلات وطلبة المدارس حيث تم تجهيز مسرح المدرسة بمحطات تعليمية عدة مثل: محطة الطاقة من حولنا، المحطة الفنية، محطة البنك، ساحة المدينة، محطة جسم الإنسان، القبة الفلكية، وغيرها من المحطات.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة : سعر تنكة زيت الزيتون المستورد حوالي 80 إلى 85 دينار
-
قطع الكهرباء عن مناطق غداً - اسماء
-
شركة العقبة للموانئ تصدر بياناً حول حادثة سقوط القطعة الحديدية
-
مركز السلم المجتمعي ..نجاحات فاقت التوقعات
-
الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تخصص رقم طوارئ مباشر
-
وزير البيئة: نعمل على مراجعة شاملة لقانون حماية البيئة وتعليماته
-
الأردن يدين تصريحات بن غفير التحريضية
-
حملة موسعة في جرش لإزالة التعديات على الطرق الرئيسة وتنظيم الأسواق