افتتاح متحف الأطفال المتنقل في لواء الكورة

الثلاثاء، 18-11-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة معرض متحف الأطفال المتنقل في مدرسة دير أبي سعيد الثانوية الشاملة للبنات.

ويقدّم المتحف المتنقل أنشطته مجانا للعائلات وطلبة المدارس حيث تم تجهيز مسرح المدرسة بمحطات تعليمية عدة مثل: محطة الطاقة من حولنا، المحطة الفنية، محطة البنك، ساحة المدينة، محطة جسم الإنسان، القبة الفلكية، وغيرها من المحطات.

 
 
