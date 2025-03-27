افتتاح مركز الخدمات الحكومي في الكرك بشكل تجريبي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، بدء التشغيل التجريبي لمركز الخدمات الحكومي في محافظة الكرك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز جودة الخدمات، وضمان تكاملها لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وسرعة.

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وأكدت الوزارة، أن مركز الخدمات الحكومي في الكرك، الذي سيقدم بشكل أولي 116 خدمة حكومية تابعة 26 مؤسسة حكومية، يُعد من المشاريع التنموية والخدمية الرائدة التي تنفذها الحكومة ضمن رؤيتها الشاملة لتعزيز التنمية في جميع محافظات المملكة.



وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام، واستكمالًا لسلسلة المراكز المنتشرة في المملكة، والتي تشمل مراكز في العاصمة عمان (في منطقتي المقابلين ومطار الملكة علياء الدولي)، بالإضافة إلى مراكز أخرى في إربد، الطفيلة، العقبة، معان، مادبا وجرش.