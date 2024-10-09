 
الأربعاء 2024-10-09 10:28 ص
 

افتتاح معرض "صور من غزة" في الهيئة الملكية للأفلام

صور من المعرض
صور من المعرض
الأربعاء، 09-10-2024 08:57 ص
الوكيل الإخباري-    افتتح مساء أمس الثلاثاء، في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بجبل عمان، المعرض الفني "صور من غزة"، الذي يقام تحت عنوان: "على أرض غزة ما يستحق الحياة".اضافة اعلان


ويتضمن المعرض الذي يستمر حتى مساء يوم غد الخميس، 23 صورة فوتوغرافية، تعكس رؤية شاملة عن الأحداث التي جرت في قطاع غزة، خلال العام الماضي، ومعاناة الفلسطينيين من عمليات القتل الممنهج والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وتعرض صور للمصورين الفوتوغرافيين: فادي بدوان، وهيثم نور الدين، وحسام سالم، وجهاد الشرافي، ومجموعة عين ميديا، فضلاً عن فيديو آرت يوثق لما يجري هناك، من معاناة يومية، تجسد حياة الناس بتفاصيلها الدقيقة.

وتتيح الهيئة أمام زوار المعرض، فرصة اقتناء هذه الصور بعد انتهاء عرضها، حيث سيذهب ريعها للمصورين المشاركين، من باب المسؤولية المجتمعية تجاه الأشفاء الفلسطينيين.
 
gnews

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