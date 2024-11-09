افتتاح معهد تدريب الفنون في العقبة

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، اليوم السبت، معهد تدريب الفنون في العقبة.

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وقال مدير معهد تدريب الفنون الجميلة في وزارة الثقافة الدكتور حسين الدغيمات "إن افتتاح المعهد يأتي تنفيذا لأولوية استحداث مراكز الفنون الجميلة في المحافظات، للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى نشر الوعي الثقافي والفني، والإرتقاء بالقيم الجمالية في المجتمع، وفتح المجال أمام الموهوبين والمهتمين بالفنون لتنمية قدراتهم الابداعية وتطويرها، وصقل مواهبهم، ورفد القطاع الفني بخريجين مؤهلين قادرين على نشر الجمال.



وأضاف أن البرامج التدريبية معدة لتطوير مهارات ومواهب الشباب في مجالات الفنون وفق أطر علمية بناءة، تتيح للمواهب أن تجد طريقها في الحركة الفنية الأردنية والعربية؛ داعياً الشباب للاستفادة من هذه الفرص التدريبية التي تشرف عليها الوزارة.