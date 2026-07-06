افتتاح مكتب إقليمي مشترك لمركزي جنيف في عمّان لتعزيز السلام والأمن

ويهدف افتتاح المركزين إلى تعزيز حضورهما الإقليمي وتوسيع شراكاتهما في مجالي حوكمة قطاع الأمن وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
وجرى افتتاح المكتب، الذي يحمل اسم "مراكز جنيف في عمّان"، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبدعم من السفارة السويسرية لدى المملكة، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية الأردنية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
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