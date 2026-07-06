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افتتاح مكتب إقليمي مشترك لمركزي جنيف في عمّان لتعزيز السلام والأمن

افتتاح مكتب إقليمي مشترك لمركزي جنيف في عمّان لتعزيز السلام والأمن
افتتاح مكتب إقليمي مشترك لمركزي جنيف في عمّان لتعزيز السلام والأمن
 
الإثنين، 06-07-2026 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   افتتح مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD)، الأحد، مكتبا إقليميا مشتركا في عمّان لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ويهدف افتتاح المركزين إلى تعزيز حضورهما الإقليمي وتوسيع شراكاتهما في مجالي حوكمة قطاع الأمن وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.


وجرى افتتاح المكتب، الذي يحمل اسم "مراكز جنيف في عمّان"، بالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبدعم من السفارة السويسرية لدى المملكة، بحضور ممثلين عن الجهات الرسمية الأردنية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

 
 


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