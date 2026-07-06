افتتاح مكتب إقليمي مشترك لمركزي جنيف في عمّان لتعزيز السلام والأمن

الوكيل الإخباري- افتتح مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) ومركز جنيف الدولي لأنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية (GICHD)، الأحد، مكتبا إقليميا مشتركا في عمّان لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ويهدف افتتاح المركزين إلى تعزيز حضورهما الإقليمي وتوسيع شراكاتهما في مجالي حوكمة قطاع الأمن وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.