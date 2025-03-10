افتتاح مكتب للبريد الأردني في بلدية الفحيص

وقال العكروش، إن هذه الخطوة تعكس حرص البلدية على توفير الخدمات الأساسية داخل المجتمع المحلي، مشيرا الى أن وجود مكتب للبريد في مبنى البلدية سيسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل وقتهم وجهدهم لإنجاز معاملاتهم.
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