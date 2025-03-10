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افتتاح مكتب للبريد الأردني في بلدية الفحيص

البريد الأردني
البريد الأردني
 
الإثنين، 10-03-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش اليوم الاثنين، مكتبا للبريد الأردني في مبنى البلدية لخدمة المواطنين.

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وقال العكروش، إن هذه الخطوة تعكس حرص البلدية على توفير الخدمات الأساسية داخل المجتمع المحلي، مشيرا الى أن وجود مكتب للبريد في مبنى البلدية سيسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل وقتهم وجهدهم لإنجاز معاملاتهم.

 

 
 
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