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افتتاح ملتقى التوجيه المهني والتقني في لواء القصر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 18-11-2024 04:16 م

الوكيل الإخباري-    افتتح في لواء القصر بمحافظة الكرك، اليوم الاثنين، ملتقى التوجيه المهني والتقني الثاني (BTEC) الذي نظمته مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر بالتعاون مع إدارة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم.

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وأكد مدير المديرية الدكتور علي الفقرا، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية للطلبة وذويهم لدورها في التعرف على مسارات التعليم المهني والتقني الجديدة التي تم استحداثها في مدارس المديرية، بما يتيح للطلبة فرصة اختيار المسار الذي يلبي طموحاتهم وميولهم، وتوفير معلومات كافية عن سوق العمل، والفرص الدراسية المتاحة لاختيار مهنة المستقبل.


من جانبه، أكدت مديرة مركز الملكة رانيا العبدالله للدراسات في جامعة مؤتة الدكتورة وجدان الكركي، ضرورة التوجيه المهني للطلبة وأولياء أمورهم وإرشادهم وتعزيز قدراتهم التعليمية والتدريبية المكتسبة أثناء الدراسة، وتزويدهم بمعلومات كافية عن سوق العمل، وتمكينهم من اختيار المهن المستقبلية المناسبة التي تلبي حاجات السوق، أو تزويدهم بمعلومات عن التخصصات الجامعية التي يمكنهم الالتحاق بها.

 
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