افتتاح ملتقى التوجيه المهني والتقني في لواء القصر

الوكيل الإخباري- افتتح في لواء القصر بمحافظة الكرك، اليوم الاثنين، ملتقى التوجيه المهني والتقني الثاني (BTEC) الذي نظمته مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر بالتعاون مع إدارة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم.

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وأكد مدير المديرية الدكتور علي الفقرا، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التوعوية للطلبة وذويهم لدورها في التعرف على مسارات التعليم المهني والتقني الجديدة التي تم استحداثها في مدارس المديرية، بما يتيح للطلبة فرصة اختيار المسار الذي يلبي طموحاتهم وميولهم، وتوفير معلومات كافية عن سوق العمل، والفرص الدراسية المتاحة لاختيار مهنة المستقبل.