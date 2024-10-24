افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية في إربد

الوكيل الإخباري- قال وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، إن مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السادس عشر في محافظة إربد يعد ترجمة حقيقية لبرنامج التحديث الاقتصادي في المملكة، ورافعة للاقتصاد الأردني، لما يوفره من منافذ تسويقية للمزارعين.

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وافتتح الحنيفات اليوم الخميس، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بحضور محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم وعدد من نواب وأعضاء مجلس المحافظة وممثلي المنظمات والقطاعات الزراعية وأبناء المجتمع المحلي، فعاليات المهرجان الذي تنظمه مديرية زراعة محافظة إربد، بالتعاون مع اتحاد المزارعين العام في ساحة أرابيلا مول، ويستمر لثلاثة أيام.



وقال حنيفات، إن هذا المهرجان السنوي يأتي دعما للمزارع الأردني في محافظة إربد، ودعما للمنتجات الريفية التي تتمتع بجودة عالية وبمعايير مقبولة لدى المستهلك من محافظات المملكة كافة، مشيرا إلى أن المهرجان يعد فرصة لتسويق ثلث منتجات الرمان المختلفة من ثمار وعصير ودبس وخل الرمان، إضافة إلى منتجات المرأة الريفية من أجبان ومربيات ومخللات ومأكولات شعبية، والتي تحظى جميعها بسمعة طيبة لدى جميع المستهلكين.



كما أعلن حنيفات خلال المهرجان عن إعفاء جميع المشاركين من رسوم الطاولات المشاركة في المهرجان، إضافة إلى إقامة المهرجان في العام القادم بمعرض المنتجات الدائم الذي تنفذه وزارة الزراعة في حدائق الملك عبد الله الثاني بإربد، وبكلفة تقدر بثلاثة ملايين دينار، ومن المتوقع الانتهاء منه، نهاية العام الحالي.



بدوره، أشار مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إلى أن المهرجان يأتي احتفالا باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية بعنوان "دورة اليوبيل الفضي"، ويعد ترجمة حقيقية للرؤى الملكية السامية لدعم المزارعين والأسر الريفية في محافظة إربد.