افتتاح مهرجان "مونتك من عنا" في مادبا

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، اليوم السبت، في قاعة الكرامة مهرجان "مونتك من عنَّا"، للمنتجات المحليَّة والتراثيَّة المتنوّعة، لسيدات المجتمع المحلِّي في المحافظة.

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وجاء هذا المهرجان الذي نظمته بلدية مادبا الكبرى بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية ضمن "مشروع دعم البلديات".