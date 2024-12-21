افتتاح مهرجان "مونتك من عنا" في مادبا

وجاء هذا المهرجان الذي نظمته بلدية مادبا الكبرى بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية ضمن "مشروع دعم البلديات".
وأضاف الرواجيح أن المهرجان يأتي انطلاقا من دور البلدية التنموي، اذ تسعى لفتح آفاق لسيدات المجتمع المحلي وتسويق منتجاتهن وإيجاد نافذة دائمة لهن.
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