اقتراب موعد الكشف عن المرشد الجديد خلفاً للخامنئي

11:56 ص

ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن عضو مجلس خبراء إيران آية الله محمد مهدي ميرباقري أعلن الأحد عن التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن اختيار خليفة للمرشد الراحل علي خامنئي.





وأضاف، وفقًا للتقرير، أن هناك "بعض العقبات" التي لا تزال قائمة في هذه العملية.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهيئة المكلفة بتعيين الزعيم الأعلى لإيران كان لديها خلاف بسيط حول ما إذا كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع بالحضور الشخصي أم أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء الشكلي.



بدوره، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيواصل ملاحقة كل من سيتولى منصب المرشد خلفًا لعلي خامنئي.



وفي منشور على موقع "إكس" باللغة الفارسية، حذّر الجيش أيضًا من أنه سيلاحق كل من يسعى لتعيين خليفة لخامنئي، في إشارة إلى الهيئة الدينية المسؤولة عن اختيار الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية.





