اقتران القمر والزهرة يزين سماء الأردن مساء الجمعة

03:41 م

الوكيل الإخباري- تشهد سماء الأردن بعد غروب شمس الجمعة اقترانا ظاهريا مميزا بين القمر وكوكب الزهرة، في مشهد فلكي لافت يمكن رصده بالعين المجردة من الجهة الغربية للسماء. اضافة اعلان





وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، إن أفضل فرصة لرصد الظاهرة ستكون بعد غروب الشمس مباشرة، حيث يظهر كوكب الزهرة أعلى القمر وإلى يمينه، فيما يستمر المشهد لنحو ساعتين قبل أن يغرب الجرمان تباعا، لافتا إلى أن القمر سيكون في طور الهلال المتزايد بإضاءة تقارب 14 بالمئة، بينما يتألق كوكب الزهرة بلمعانه الشديد.



وأوضح أن أقرب مسافة ظاهرية بين القمر والزهرة ستبلغ نحو 2.35 درجة قوسية عند الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الأردن، إلا أن هذه اللحظة تسبق غروب الشمس، لذلك ستكون المشاهدة أوضح بعد الغروب، حيث يبدوان متجاورين في منظر يعد من أبرز الظواهر الفلكية المرئية خلال هذا الشهر.



وأضاف أن رصد الظاهرة لا يتطلب تجهيزات خاصة، إلا أن استخدام المناظير الثنائية أو الكاميرات، بما فيها كاميرات الهواتف الذكية، يتيح توثيق المشهد بصورة أفضل، خاصة لهواة الفلك والتصوير الفلكي.



وأكد السكجي أن هذا الاقتران هو اقتران ظاهري فقط، ناتج عن وقوع القمر والزهرة على خط نظر متقارب بالنسبة للمشاهد من الأرض، ولا يعكس تقاربا حقيقيا بينهما في الفضاء، إذ تفصل بين الأرض والقمر مسافة تقارب 367 ألف كيلومتر، فيما تبعد الأرض عن كوكب الزهرة نحو 137 مليون كيلومتر، ما يجعل ظهورهما متجاورين نتيجة المنظور الهندسي وليس القرب الفعلي.





