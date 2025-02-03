اكتشاف أثري جديد يعزز القيمة التاريخية لمدينة جرش

وقال مدير آثار جرش محمد الشلبي، إن هذا الاكتشاف يمثل إضافة مهمة للتراث الأثري في جرش ويسهم في تسليط الضوء على أهمية الموقع التاريخي وتعزيز الترابط بين المدينة الحديثة والمنطقة الأثرية.
وأضاف أن هذا الاكتشاف سيفتح المجال لمزيد من الدراسات الأثرية التي قد تكشف عن تفاصيل جديدة حول البنية التحتية للمدينة القديمة، مؤكداً أهمية مواصلة أعمال التنقيب والصيانة للحفاظ على هذا الإرث التاريخي.
وأشار إلى أن موقع جرش الأثري من أبرز المواقع السياحية في الأردن، حيث يضم معالم تاريخية تعود للعصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية، ويجذب آلاف الزوار سنويًا من داخل المملكة وخارجها.
-
أخبار متعلقة
-
إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي لقطاع الأمن السيبراني لعام 2024
-
مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي
-
قطاع الاتصالات و"تكنولوجيا المستقبل".. هل نحقق الرؤى الملكية ؟
-
3498 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الاثنين
-
وفاتان وسبع إصابات في حوادث سير بالمملكة خلال 24 ساعة
-
35 دينارا للطن.. الحكومة تفرض رسم تصدير على الكرتون والورق الهالك
-
لـ5 ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)
-
عقد اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الأردنية على المستوى الوزاري اليوم