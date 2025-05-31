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اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-05-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، استكمال عملية تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بنجاح.

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وأشار الخلايلة،  إلى أن جميع الحجاج يتمتعون بصحة جيدة، ولا توجد بينهم أي إصابات تذكر، باستثناء حالة واحدة لسائق لا يزال يتلقى العلاج.


وقال إن الحجاج الأردنيين أدوا مناسك عمرة التمتع، وهم حاليا في فترة راحة استعدادا لبدء مناسك الحج في الثامن من ذي الحجة، داعيا الحجاج إلى تجنب أماكن الازدحام والتعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة، مشددا على أهمية الالتزام بتعليمات البعثات الإدارية والطبية والإرشادية في مقار السكن، حرصا على سلامتهم وضمان عودتهم إلى وطنهم بأمان.

 
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