اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، استكمال عملية تفويج جميع الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بنجاح.

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وأشار الخلايلة، إلى أن جميع الحجاج يتمتعون بصحة جيدة، ولا توجد بينهم أي إصابات تذكر، باستثناء حالة واحدة لسائق لا يزال يتلقى العلاج.