الآلاف من المواطنين يحتفلون بعيد الاستقلال في إربد

الوكيل الإخباري- احتشد الآلاف من المواطنين في مدينة الحسن الرياضية اليوم الجمعة، في تجمعات عفوية تعبيرًا عن فرحهم بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.

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وجاب المواطنون الطرق الرئيسية، رافعين العلم الأردني وصور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وسط هتافات تعبر عن الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.