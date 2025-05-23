الآلاف من المواطنين يحتفلون بعيد الاستقلال في إربد

وجاب المواطنون الطرق الرئيسية، رافعين العلم الأردني وصور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وسط هتافات تعبر عن الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.
وقال مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال الاحتفال بمدينة الحسن للشباب، إن عيد الاستقلال هو حدث تاريخي يكتسب أهمية كبيرة في حياة الشعوب، حيث يمثل تجسيدًا للحرية والسيادة الوطنية وأضافوا أن المواطنين يحتفلون بهذا اليوم كل عام بتفاؤل وفخر، معبرين عن اعتزازهم بتاريخهم وثقافتهم.
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