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الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية

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دائرة الأحوال المدنية والجوازات
الأحد، 03-11-2024 03:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اليوم الأحد، أرشفة 75 مليونا و263 ألف وثيقة تاريخية ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق المحفوظة لديها.

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وأكد مدير عام الدائرة بالوكالة، طلال الفايز، أن الدائرة قامت بأرشفة 1,460,217 ملف من الملفات المتواجدة في المركز الرئيسي للدائرة وفي مكاتب المديريات المنتشرة في المحافظات.


وشدد الفايز على أهمية مشروع الأرشفة الإلكترونية، الذي يتم تنفيذه بجهود ذاتية من قبل موظفي الدائرة، للحفاظ على توثيق ملفات ووثائق الدائرة، وربطها بقاعدة بيانات خاصة داخل الدائرة.

 
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