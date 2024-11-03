الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية

وأكد مدير عام الدائرة بالوكالة، طلال الفايز، أن الدائرة قامت بأرشفة 1,460,217 ملف من الملفات المتواجدة في المركز الرئيسي للدائرة وفي مكاتب المديريات المنتشرة في المحافظات.
وشدد الفايز على أهمية مشروع الأرشفة الإلكترونية، الذي يتم تنفيذه بجهود ذاتية من قبل موظفي الدائرة، للحفاظ على توثيق ملفات ووثائق الدائرة، وربطها بقاعدة بيانات خاصة داخل الدائرة.
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