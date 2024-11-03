الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اليوم الأحد، أرشفة 75 مليونا و263 ألف وثيقة تاريخية ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق المحفوظة لديها.

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وأكد مدير عام الدائرة بالوكالة، طلال الفايز، أن الدائرة قامت بأرشفة 1,460,217 ملف من الملفات المتواجدة في المركز الرئيسي للدائرة وفي مكاتب المديريات المنتشرة في المحافظات.