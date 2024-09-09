 
الإثنين 2024-09-09 08:44 م
 
 

الأحوال المدنية: 7 آلاف طلب إصدار بطاقة شخصية اليوم

الأحوال المدنية والجوازات
الأحوال المدنية والجوازات
الإثنين، 09-09-2024 08:33 م
الوكيل الإخباري-   قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن أكثر من 7 آلاف طلب قدمت لإصدار بطاقة شخصية حتى الساعة السادسة من الاثنين.اضافة اعلان


وأضاف الفايز، أن أعداد المراجعين الذين حصلوا على بطاقات شخصية الأحد، بلغ 7295.

وتحدث عن عودة العمل في مكتب ناعور لوضعه الطبيعي بعد إصلاح عطل أصاب آلة طباعة أدى لتأخير معاملات.
 
gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

أخبار محلية الامن العام : دوريات امنية باللباسين المدني والعسكري - صور

الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية الأحوال المدنية: 7 آلاف طلب إصدار بطاقة شخصية اليوم

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان في مديرية العمليات الحربية

الحجز على مركبة

أخبار محلية الامن العام : الحجز على جميع هذه المركبات والقبض على اشخاص - صور

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية رفع الحد الأدنى لمعدل "التوجيهي" لدراسة الطب وطب الأسنان اعتباراً من العام المقبل

نقود

اقتصاد محلي توضيح من البنك المركزي بشأن قروض البنوك

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي: توقع استقرار التضخم في الأردن العام الحالي

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتابع تمرينًا لاختبار الجاهزية القتالية لسلاح المدفعية - صور



 


الأكثر مشاهدة