الأحوال المدنية: 7 آلاف طلب إصدار بطاقة شخصية اليوم

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الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن أكثر من 7 آلاف طلب قدمت لإصدار بطاقة شخصية حتى الساعة السادسة من الاثنين. اضافة اعلان





وأضاف الفايز، أن أعداد المراجعين الذين حصلوا على بطاقات شخصية الأحد، بلغ 7295.



وتحدث عن عودة العمل في مكتب ناعور لوضعه الطبيعي بعد إصلاح عطل أصاب آلة طباعة أدى لتأخير معاملات.