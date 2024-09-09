الأحوال المدنية: 7 آلاف طلب إصدار بطاقة شخصية اليوم

وأضاف الفايز، أن أعداد المراجعين الذين حصلوا على بطاقات شخصية الأحد، بلغ 7295.
وتحدث عن عودة العمل في مكتب ناعور لوضعه الطبيعي بعد إصلاح عطل أصاب آلة طباعة أدى لتأخير معاملات.
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