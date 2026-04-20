"الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث الطيب، الاثنين، إن عدد واقعات الزواج خلال 2025 بلغ 74,034 حالة، مقابل 23,705 حالات طلاق.

وأضاف الطيب أنه سجل 179,666 واقعة ولادة و31,015 حالة وفاة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تخص الأردنيين حملة الرقم الوطني.



وبين أن عدد المواطنين الأردنيين بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 8,905,574 مواطنا، مؤكدا أن الدائرة تقدم خدماتها أيضا لغير الأردنيين، بما في ذلك توثيق واقعات الزواج والولادة والوفاة والطلاق، لتسهيل معاملاتهم في بلدانهم.