"الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025

وأضاف الطيب أنه سجل 179,666 واقعة ولادة و31,015 حالة وفاة، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تخص الأردنيين حملة الرقم الوطني.
وبين أن عدد المواطنين الأردنيين بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 8,905,574 مواطنا، مؤكدا أن الدائرة تقدم خدماتها أيضا لغير الأردنيين، بما في ذلك توثيق واقعات الزواج والولادة والوفاة والطلاق، لتسهيل معاملاتهم في بلدانهم.
وأشار إلى أن "الأحوال المدنية والجوازات" قطعت شوطا كبيرا في مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق، حيث جرت أرشفة نحو 85 مليون وثيقة حتى الآن، فيما يتبقى قرابة 70 مليون وثيقة قيد العمل.
