 
الأربعاء 2024-11-13 05:03 م
 

الأراضي والمساحة: أكثر من 30 ألف شقة بيعت في 2023

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 13-11-2024 04:29 م

الوكيل الإخباري-  بلغ عدد الشقق السكنية المبيعة في أول عشرة أشهر من العام 2023 ما يزيد عن 30 ألف شقة، كما شهد العام 2024 عددا مثيل له، وفقا لـ الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن.

وقال الزبن إن قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل؛ يصب في مصلحة المواطنين من حيث توفير السكن الملائم لهم.

وأشار الزبن إلى أن القرار يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية فعالة، وتعميق الشراكة بين القطاع العام والخاص.

اضافة اعلان


وأوضح الزبن أن هذه القرارات تؤكد أهمية القطاع العقاري بالنسبة للحكومة، ويجب على دائرة الأراضي والمساحة توفير المناخ الجاذب لتحفيز القطاع العقاري.


وبين الزبن أن هناك ما يزيد عن 40 قطاعا يرتبط ارتباطا مباشرا بقطاع العقارات، وما يزيد عن 130 قطاعا يرتبط ارتباطا مباشرا وغير مباشر فيه.


وأكد الزبن أنه مع نهاية العام 2025 ستتم أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والمساحة.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل 12 اصابة بحادث تدهور باص صغير على الطريق الصحراوي

وزارة المياه

أخبار محلية المياه : ضبط اعتداءات جديدة في عين الباشا

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأراضي والمساحة: أكثر من 30 ألف شقة بيعت في 2023

العاصمة عمان

الطقس تنبيهات من الارصاد بشأن الحالة الجوية يوم الخميس

أرشيفية

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

المدمرة إدسال قبل غرقها قبل 80 عاما

منوعات اكتشاف حطام "الفأر الراقص" التي غرقت بالحرب العالمية الثانية

ا

أسواق ومال انخفاض الأسهم الآسيوية على خطى بورصة "وول ستريت"

أوراق نقدية من الدينار

أخبار محلية جمعية البنوك تكشف شروط التقديم لقروض شراء الشقق بفائدة 4.99%



 


الأكثر مشاهدة