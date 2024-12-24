 
الثلاثاء 2024-12-24 01:38 م
 

الأردنية تصرف 50 دينار مكافأة لموظفيها لمرة واحدة

50 دينار أردني
50 دينار أردني
الثلاثاء، 24-12-2024 01:21 م
الوكيل الإخباري-   قررت الجامعة الأردنية صرف مكافأة مالية 50 ديناراً لكافة موظفي الجامعة لمرة واحدة .اضافة اعلان


وتأتي المكافأة احتفاءً بحصول الجامعة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.
 
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