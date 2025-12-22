"الأردنية" رابعًا في التصنيف العربي للجامعات

05:29 م

الوكيل الإخباري- حققت الجامعة الأردنية المركز الرابع في التصنيف العربي للجامعات لعام 2025، الذي أعلن عنه اتحاد الجامعات العربية اليوم الاثنين، والذي يقدّم تقييمًا شاملًا لأداء الجامعات العربية في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، وريادة الأعمال، إضافة إلى التعاون المحلي والدولي وخدمة المجتمع.





وبحسب بيان للاتحاد، يهدف التصنيف إلى تعزيز التميّز الأكاديمي والبحثي، ويشكّل مرجعًا مهمًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وصنّاع القرار في الجامعات العربية.



وبحسب التصنيف، جاءت جامعة الملك سعود الأولى في قائمة أفضل 10 جامعات عربية، تلتها جامعة الإمارات، ثم جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، قبل أن تأتي الجامعة الأردنية في المركز الرابع، ثم جامعة أبوظبي، فجامعة الملك خالد، ثم جامعة القاهرة، وجامعة الشارقة، وجامعة تونس المنار، وأخيرًا جامعة عين شمس.



وأشار الاتحاد إلى أن تصنيف هذا العام شهد توسّعًا ملحوظًا في عدد الجامعات والدول المشاركة، حيث شمل 236 جامعة من 20 دولة عربية.



وأوضح الاتحاد أن 285 جامعة تقدّمت للتصنيف، استوفت 236 جامعة متطلبات المشاركة، بزيادة 56 جامعة مقارنة بالعام الماضي، وبمشاركة أربع دول عربية جديدة.

